Медведева: Олимпиада не выигрывается в удовольствие

Российская фигуристка Евгения Медведева сравнила спорт высших достижений с занятиями спортом для удовольствия.

«Может ли быть фигурное катание про удовольствие? Приходит ребёнок в спорт, и у него начинает получаться. При условии того, что открыты все дороги: ты можешь пойти либо Олимпиаду выигрывать со своими данными, либо кататься в удовольствие. Что ты выберешь? Наверное, Олимпиаду выигрывать. Олимпиада не выигрывается в удовольствие. Есть такая фраза интересная: настоящее искусство рождается в мучении. Отчасти это правда, потому что не сделаешь ты четверные прыжки, с которыми сейчас нужно выигрывать, в удовольствие. Это часы тренировок в зале, это крепатура, это травмы. Спорт — это огромный труд. В удовольствие… Ну, я сейчас в тренажёрный зал хожу в удовольствие. Но тренажёрный зал для здоровья и поддержания фигуры — это одно, а для поддержания фигурного катания на мировом уровне — это абсолютно другое. Там другие моменты удовольствие приносят», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.