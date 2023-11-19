Медведева: не в обиду журналистам, но комментировать Олимпиаду проще, чем выступать на ней

Российская фигуристка Евгения Медведева сравнила выступление на Олимпиаде в роли спортсмена и в роли комментатора.

«Что сложнее: комментировать Олимпиаду или кататься на ней? Не в обиду журналистам, но комментировать попроще было, чем на льду. Я заметила, как спустя год после Олимпиады в Пекине поменялась моя речь, насколько чётче она стала, насколько понятнее я изъясняю мысли. Это очень важный аспект моей жизни, поскольку на данный момент у меня сместился фокус: я больше нахожусь не на льду, а в кадре. Не могу назвать себя журналистом, поскольку у меня нет такого образования — это будет слишком нагло. Но я стараюсь. Многие меня блогером называют — ну ладно. Но если это даёт мне какой-то опыт говорения, то, наверное, я блогер, комментатор, интервьюер. Кто угодно, лишь бы научите меня говорить нормально!» — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.