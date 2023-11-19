Хореограф Алексей Железняков ушёл из группы Этери Тутберидзе
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Хореограф Алексей Железняков ушёл из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Он покинул группу по собственной инициативе.
«Ушёл я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».
Железняков сотрудничал с тренером на протяжении всей карьеры в России. Специалист занимался танцевальными упражнениями со всеми её титулованными ученицами, включая Евгению Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову, Александру Трусову, Камилу Валиеву.
Алексей Железняков перестал проводить занятия в школе «Хрустальный» месяц назад.
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