Московская управа потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу Татьяны Навки

Управа Академического района Москвы потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки мира Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

«Приобретение билетов и талонов на получение новогоднего подарка на культурно-массовое мероприятие «Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», для вручения жителям Академического района города Москвы в рамках празднования Нового года», — указано в графе «Предмет контракта» в его карточке на сайте ЕИС.

Ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки будет проходить с 22 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт» имени Анатолия Владимировича Тарасова.