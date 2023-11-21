Визажист Загитовой: очень импонирует макияж на выступлениях у Камилы Валиевой

Визажист Алёна Фефелова, работавшая с фигуристкой Алиной Загитовой, рассказала, чей макияж на соревнованиях по фигурному катанию ей нравится больше всего.

«Так как я упоминала, что особое внимание уделяю коже, то из фигуристок мне очень импонирует макияж на выступлениях у Камилы Валиевой. У неё красиво проработана кожа, подчёркнуты скулы, красивый тон. Блестит там, где надо. Где не надо — заматировано. Макияж глаз — тоже красивый. Но я больше всего люблю, когда красивая кожа», — сказала Фефелова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Алёна Фефелова работала с Алиной Загитовой на третьем этапе Гран-при России в Красноярске, где готовила фигуристку к съёмкам влогов для Первого канала.