Визажист Загитовой о любимом прокате Алины: это было шикарно, невероятно и роскошно!

Красноярский визажист Алёна Фефелова рассказала, какое из выступлений российских фигуристок вдохновляет её больше всего.

«На самом деле я очень рада, что так сошлись звёзды и мне выпало посотрудничать с Алиной. Больше всего в мою душу запало её выступление, когда она каталась в образе бело-чёрного лебедя. В этом платье с пайетками, которые внезапно меняются, и белый лебедь превращается в чёрного. Это было шикарно, невероятно и роскошно! Обожаю это её выступление, как она подаёт этот образ. Всё сложилось так, как и должно было: с кем хотела работать, с тем и поработала.

Вообще я никогда не задумывалась, кого бы хотела подготовить к выступлениям или каким-то мероприятиям из наших фигуристок. Не думала, что в ближайшем будущем такое случится. А в итоге получила потрясающий подарок судьбы! Фортуна и наработанный опыт помогли», — сказала Фефелова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.