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Загитова, Щербакова и другие фигуристы выступят на юниорском Кубке Первого канала в Калуге

Загитова, Щербакова и другие фигуристы выступят на юниорском Кубке Первого канала в Калуге
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9 декабря во дворце спорта «Центральный» в Калуге пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров. Две команды из сильнейших юниоров страны выступят в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, олимпийский чемпион и чемпион Европы Марк Кондратюк, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Выступления пройдут 9 декабря, начало — в 14:00 мск.

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