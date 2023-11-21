Загитова, Щербакова и другие фигуристы выступят на юниорском Кубке Первого канала в Калуге

9 декабря во дворце спорта «Центральный» в Калуге пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров. Две команды из сильнейших юниоров страны выступят в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, олимпийский чемпион и чемпион Европы Марк Кондратюк, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Выступления пройдут 9 декабря, начало — в 14:00 мск.