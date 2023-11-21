«Свободная программа, свободная Ксения». Энберт и Боброва — о победе Синицыной на Гран-при

Призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт и российская фигуристка Екатерина Боброва прокомментировали победу Ксении Синицыной на Гран-при России по фигурному катанию.

«Классно, когда катают с четверными, и ты прощаешь многое, потому что сложный контент. Чистый прокат прекрасен, когда ты полностью погружаешься в образ и ни на что другое не смотришь, не отвлекаешься. Подключён к истории, которую рассказывает спортсмен. У Синицыной лучше всех получилось это сделать. Она выбрала тактику чистого проката. Это классно, это интересно, когда это так, как делает Синицына», — сказал Энберт в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Мне очень нравятся её программы в этом сезоне. Какая она классная в произвольной программе! Про короткую – классическая, но в то же время оригинальная музыка. Не каждый справится с этой музыкой, а она даже подчёркивает её. И «Quizas» в произвольной. Она и в программе такая же, как в жизни, она живая в этой программе, не потому что ей так поставили, не потому что она пытается показать определённую эмоцию, а потому что она такая. Свободная программа, свободная Ксения в ней, это, конечно, очень импонирует», — добавила Боброва.