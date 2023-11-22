Фигуристка Софья Самоделкина в академии Плющенко восстановила четверной сальхов

16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина, которая летом получила гражданство Казахстана, опубликовала в социальных сетях видео, на котором во время тренировки исполняет четверной сальхов.

Напомним, в сентябре Самоделкина перешла из группы Светланы Соколовской в академию двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко. Перед сезоном-2022/2023 Самоделкина, славившаяся элементами ультра-си, перешла к Соколовской от Сергея Давыдова. Однако из-за пубертатного периода высоких результатов она не показала, так как прыжки у неё не получались.

Ранее сообщалось, что как гражданка Казахстана Самоделкина может принять участие в чемпионате страны, который пройдёт в декабре.