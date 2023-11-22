Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Софья Самоделкина в академии Плющенко восстановила четверной сальхов

Фигуристка Софья Самоделкина в академии Плющенко восстановила четверной сальхов
Комментарии

16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина, которая летом получила гражданство Казахстана, опубликовала в социальных сетях видео, на котором во время тренировки исполняет четверной сальхов.

Напомним, в сентябре Самоделкина перешла из группы Светланы Соколовской в академию двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко. Перед сезоном-2022/2023 Самоделкина, славившаяся элементами ультра-си, перешла к Соколовской от Сергея Давыдова. Однако из-за пубертатного периода высоких результатов она не показала, так как прыжки у неё не получались.

Ранее сообщалось, что как гражданка Казахстана Самоделкина может принять участие в чемпионате страны, который пройдёт в декабре.

Материалы по теме
Честный выбор в пользу личных амбиций. Самоделкина переходит в Казахстан ради карьеры
Честный выбор в пользу личных амбиций. Самоделкина переходит в Казахстан ради карьеры
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android