Роман Костомаров нашёл способ сыграть в теннис протезированной рукой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, выступавший в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой, после ряда перенесённых ампутаций продолжает осваивать новые виды спорта.

В своих соцсетях Костомаров опубликовал танцы с занятия теннисом. Сначала Роман неуверенно держит ракетку с помощью бионического протеза руки, но затем находит более надёжный способ играть.

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я ОЧЕНЬ», — написал Костомаров в своём телеграм-канале.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов и ему провели несколько ампутаций рук и ног. После выписки из больницы Роман уже выходил на лёд в кроссовках на шоу Ильи Авербуха, а также провёл несколько тренировок в бассейне.