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Спортивная пара из «Ангелов Плющенко» захватила лидерство на шестом этапе ГП среди юниоров

Спортивная пара из «Ангелов Плющенко» захватила лидерство на шестом этапе ГП среди юниоров
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На заключительном этапе юниорской серии Гран-при России – 2023/2024 по фигурному катанию в Москве спортивные пары представили свои короткие программы. По итогам прокатов лидерство захватили представители академии Евгения Плющенко Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва
Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик – 65,87 балла.
2. Майя Шегай/Игорь Шамшуров – 64,46 балла.
3. Анастасия Егорова/Родион Маринский – 59,91 балла.
4. Влада Селиванова/Виктор Потапов – 59,52 балла.
5. Валерия Халитова/Пётр Шаровиков – 55,84 балла.
6. Виктория Ельцова/Степан Маришин – 55,23 балла.
7. Мария Карпанова/Арсений Самохвалов – 54,17 балла.
8. София Хисамутдинова/ Лев Цеханович – 52,04 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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