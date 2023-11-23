Туктамышева — о фото в белом платье: мысли не было о том, что оно похоже на свадебное

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала в интервью недавнюю фотосессию в белом платье, похожем на свадебное, ответив на вопрос, предвещает ли что-то этот образ.

«Нет, ничего не предвещает. Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое платье. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает. Просто, когда уже посмотрела фотографии, мне написала подруга: «Похожее платье». И только тогда я поняла: точно, у неё на свадьбе было практически такое же», — сказала фигуристка в интервью «Фонтанке.ру».

Напомним, в октябре 2023 года 26-летняя спортсменка объявила о паузе в спортивной карьере, решив сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.