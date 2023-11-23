«Я бы точно не стала отказываться». Туктамышева — о выступлении в нейтральном статусе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась по поводу гипотетического выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если бы российские спортсмены были допущены к стартам на таких условиях.

«Думаю, если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться. Конечно, поехала бы, потому что очень люблю всю эту атмосферу соревнований за рубежом», — сказала фигуристка в интервью «Фонтанке.ру».

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года опубликовал информацию об отстранении российских и белорусских фигуристов от международных соревнований из-за политических разногласий.