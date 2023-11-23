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Победители Гран-при в Москве: в «Ангелах Плющенко» нам всё нравится

Победители этапа юниорской серии Гран-при России в Москве Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, тренирующиеся в академии «Ангелы Плющенко», прокомментировали своё выступление.

Вильчик: Круто! Мы готовились, улучшили и короткую, и произвольную программу, и по баллам больше получили, выносливее стали. С каждым стартом всё получается лучше и лучше. Для нас важно, что мы прогрессируем.

Взаимодействуем ли мы с Евгением Викторовичем? Нет. У нас в тренерском штабе Арина Ушакова, Алексей Меньшиков и Ольга Юрьевна Семкина.

Чернышова: С Евгением Викторовичем мы будем выступать в шоу.

Вильчик: В «Ангелах Плющенко» нам всё нравится. Предложения перейти куда-то рассматривать не планируем.

Ожидания от Кубка Первого канала? Интересно!

Чернышова: Интересно, не были ещё никогда.

Вильчик: За красных или за синих больше хочется? Посмотрим.

Есть ли кто-то, кто нас вдохновлял в парном катании? Мне Максим Траньков нравился очень сильно.

Чернышова: Мне Ксения Столбова с Фёдором Климовым очень нравятся.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.