Гран-при России по фигурному катанию: расписание 6-го этапа, список участников

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Завтра, 25 ноября, стартуют соревнования взрослых на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапа и списком участников.

25 ноября, суббота

13:00 — мужчины, короткая программа

14:45 — женщины, короткая программа

17:00 — спортивные пары, короткая программа

18:15 — танцы на льду, ритм-танец

26 ноября, воскресенье

13:00 — мужчины, произвольная программа

15:00 — женщины, произвольная программа

17:00 — спортивные пары, произвольная программа

18:30 — танцы на льду, произвольный танец

Участники шестого этапа Гран-при России сезона-2023/2024 в Москве

Мужчины, одиночное катание

1. Дмитрий Алиев.

2. Андрей Анисимов.

3. Матвей Ветлугин.

4. Артур Даниелян.

5. Владислав Дикиджи.

6. Марк Кондратюк.

7. Александр Мельников.

8. Михаил Полянский.

9. Иван Попов.

10. Даниил Самсонов.

11. Семён Соловьёв.

12. Илья Яблоков.

Женщины, одиночное катание

1. Екатерина Анисимова.

2. Камила Валиева.

3. Ксения Гущина.

4. Софья Мураева.

5. Камилла Нелюбова.

6. Виктория Нестерова.

7. Ангелина Палагина.

8. Мария Парамонова.

9. Ксения Синицына.

10. Дарья Третьякова.

11. Софья Чаплыгина.

12. Вероника Яметова.

Спортивные пары

1. Юлия Артемьева/Александр Брюханов.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков.

4. Виктория Васильева/Роман Запорожец.

5. Алёна Косторная/Георгий Куница.

6. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

8. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Танцевальные дуэты

1. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.

2. София Качушкина/Марк Волков.

3. Елизавета Кириллова/Илья Карпов.

4. Варвара Курносенко/Фёдор Варламов.

5. Александра Прокопец/Александр Васькович.

6. Дарья Савкина/Александр Вахнов.

7. Александра Степанова/Иван Букин.

8. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.

9. Полина Усова/Михаил Антонов.

10. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.