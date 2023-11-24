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Тарасова назвала своих фаворитов премии «Чемпионата» «Король и Королева фигурки»

Тарасова назвала своих фаворитов премии «Чемпионата» «Король и Королева фигурки»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своими предположениями об исходе премии «Чемпионата» «Король и Королева фигурки».

«Если выбирать из всех мужчин, то, конечно, Рома Костомаров. Тут даже говорить не о чем. Среди девушек лучше всех Софья Акатьева, потому что она выиграла чемпионат России. Ещё можно выделить Алину Загитову, потому что она везде и заметная. Конечно, ещё выделю Лизу Туктамышеву. На неё смотрят и равняются молодые девчонки, потому что она пашет много лет и показывает потрясающие результаты», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Голосование в телеграм-канале «Ход коньком» продлится до 12:00 понедельника, 27 ноября.

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