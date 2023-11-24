Трусова: много времени прошло с момента, как признала, что у меня есть подруги-фигуристки

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова рассказала о дружбе с другими фигуристками. Спортсменка призналась, что её доверие сложно завоевать.

«Очень много времени прошло с момента, когда я смогла признать, что у меня есть две подруги из фигурного катания. Они появились не так давно. Мое доверие нужно завоевать. Одна подруга закончила фигурное катание, другая выступает, но мы соревновались с ней три раза. Имена? Без фамилий могу — Софа и Маша», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Напомним, после Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова перешла в группу тренера Светланы Соколовской, но выступила только на двух этапах Гран-при России, которые прошли осенью прошлого года. В новом сезоне Александра не участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Фигуристка активно выступает в различных ледовых шоу.