Александра Трусова раскрыла свой основной источник заработка

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала об основном источнике заработка.

«Изменились ли доходы после Олимпиады? После Олимпийских игр конечно. Когда полностью посвящаешь время спорту, доходы – это зарплата, призовые, контракты, которые не особо затрагивают твою спортивную карьеру и ты можешь что-то делать, не отвлекаясь от тренировок. А сейчас у меня очень много активностей, много разных контрактов, съёмок, разных мероприятий. Шоу добавились, в спорте в шоу я особо не каталась.

Основной источник заработка – всё равно на льду. Много шоу. Очень много и вне льда активностей, но основная часть – шоу. Я покупала дом, но это было ещё до Олимпиады. Папа купил, а я потихоньку отдавала со своих призовых», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.