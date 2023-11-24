Александра Трусова рассказала, как начала заниматься танцами в стиле стрип

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о занятиях танцами в стиле стрип.

«Я и до Олимпиады хотела пойти, просто не было времени — я переживала, что не смогу вместе с тренировками этим заниматься. Высокие каблуки меня не смущали никогда. Конечно, когда первый раз надела, я ловила баланс, но нормально. Только начало болеть, потому что долго была на них. Но мы особо не стоим на них. Мне очень нравится, это очень женственно. Я танцую периодами: мы снимаем, после этого я прекращаю на какое-то время, потом опять танцую, мы отрабатываем, снимаем.

Почему многие считают, что это пошло? У всех есть своё мнение, все вправе считать, как им хочется. Анастасия Юрасова — создательница стиля фрейм-ап стрип, борется с этим, потому что она считает это искусством. Она всю свою карьеру борется с тем, что так называют. Может, кого-то каблуки сбивают с толку, не знаю. Мне нравится, как это выглядит, мне нравится самой танцевать, я люблю это», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.