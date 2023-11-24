«В смысле пошлость? Это пикантность». Медведева обсудила стрип с Трусовой

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова обсудила с Евгенией Медведевой танцы в стиле стрип.

«Нашли видео с твоим танцем в стиле стрип — я очень люблю такое, ты знаешь. Комментарий под ним совершенно предсказуемый: «По мне, так это пошлость. Александра Трусова заслуживает большего». Во-первых, в смысле пошлость? Это пикантность. Это прикольно, я сама практиковала, мне безумно нравится стиль танца стрип — это какая-то максимально женская пластика. Это тот момент, когда ты действительно чувствуешь себя не то что девушкой, а прям женщиной. Но меня пугали высокие каблуки, боялась, что ноги подверну.

Многие думают: «Стрип-дэнс — это что, стриптизёрша в клубе?» С чем может быть связано, что люди могут абсолютно пластичной красивой молодой девочке, которая, извините меня, на международную арену выходила защищать честь страны, сказать: «Ты что, стрипуха что ли? После спорта не пропадёт», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.