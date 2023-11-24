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Трусова рассказала, что попросила болельщиков не дарить ей золотую медаль Олимпиады

Трусова рассказала, что попросила болельщиков не дарить ей золотую медаль Олимпиады
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, что просила болельщиков не делать для неё золотую олимпийскую медаль.

«Довольна ли всем, оглядываясь на спортивную карьеру? Да, конечно. Есть поговорка: «Всё, что ни делается, всё к лучшему». Поэтому да, наверное, ничего бы не изменила.

Говорили ли мне люди, что я для них олимпийская чемпионка? Хотелось ли от этого сбежать? Конечно, говорили дословно. Не знаю, люди не виноваты, они считают, что они поддержали. Единственное, что я попросила – мне хотели сделать медаль, как надели тебе, но я попросила этого не делать. Я сразу сказала маме, мама передала. Я не знала об этом, я знала, что тебе это сделали и сказала маме: «Мам, пожалуйста, пусть они не делают мне медаль». Нужна же не медаль», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

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