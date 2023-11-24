«Неприятно, что на этом сделали акцент». Трусова — о нервном срыве на Олимпиаде

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась воспоминаниями о нервном срыве на Олимпиаде.

«Я старалась уйти. Я не последняя выступала, долго сидела в помещении, где ожидаешь. Вышла оттуда, там была трибуна, коридор, потом поворачиваешь, и там журналисты. Я вышла в этот коридор, пока люди катали, взяла телефон и говорила с мамой. Естественно, я всё это говорила ей. А потом я увидела, что начали забегать журналисты, направлять на меня камеры, включая наших журналистов. Ушла между комнатой и трибунами, было такое маленькое расстояние, я уходила боком туда, чтобы никто не видел. Все, естественно, шли на меня, тренеры подходили ко мне туда, я никуда деться не могла. Я хотела уйти туда к журналистам и уйти дальше, меня оставили в этом коридоре, комната, лёд, и я никуда не могла уйти. Место, где я должна была находиться, а оттуда пойти на награждение. Я не собиралась этого сделать там.

Наверное, неприятно, что они на этом сделали какой-то акцент. Я пыталась уйти, а они меня всё равно выводили с этого места.

На тот момент и очень долго было так, что спорт – это вся жизнь, наверное, полгода, как я понимаю, что это не вся жизнь, а на тот момент это было всей жизнью. Когда ты идёшь к этому с очень маленького возраста, кажется, что ничего важнее для тебя нет. Могут ли так поступать со спортсменами? Это, наверное, правила, установленные организаторами, во-вторых, у нас был «пузырь», который нас очень сильно ограничивал. Я не знаю, можно или нельзя, как так сделали, но мне нельзя было никуда уйти. Потом меня журналисты пропустили в раздевалку с условием, что я вернусь. Мне пришлось возвращаться потом. В принципе, я уже никуда не хотела идти (улыбается). Потом на пресс-конференцию, потом обратно в микст-зону», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.