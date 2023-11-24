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Трусова рассказала, можно ли после Олимпиады мотивировать себя на российские старты

Трусова рассказала, можно ли после Олимпиады мотивировать себя на российские старты
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о поиске мотивации на российские соревнования после участия в Олимпиаде.

«Можно ли после Олимпиады мотивировать себя на российские старты? Смотря какая цель, наверное. У всех же разная цель, для чего ты катаешься. У всех одна цель? Я общалась с многими спортсменами, и многие говорят другое. Кто-то мне говорит: «Я просто люблю кататься». Лукавят ли они? Я тоже так считаю, но они реально говорят так, в основном мальчики. Я знаю и девочку, которая так говорит. Если нравится просто кататься, почему бы и нет? Если у тебя есть какие-то цели. Есть дети, которые ещё не видели международных соревнований, которые не знают, как и что, у них должна быть мотивация выиграть все российские старты, считаю», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

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