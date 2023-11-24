Трусова рассказала, был ли у неё конфликт с Плющенко перед возвращением к Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о взаимоотношениях с двукратным олимпийским чемпионом, а ныне тренером Евгением Плющенко. Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что перед возвращением в её группу у Трусовой были напряжённые отношения с Плющенко.

«Сколько правды в слухах о конфликте с Евгением Плющенко? Я думаю, что ноль. Все видят, я прекрасно выступаю в их шоу в главных ролях, ко мне все прекрасно относятся, всегда помогут и подсказывают.

В последнем интервью я очень много говорила про смену тренеров, и у меня лично нет никаких конфликтов ни с одним», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.