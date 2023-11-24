Александра Трусова: хочется, чтобы любили человека, а не фигуристку

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова высказалась на тему любви.

«Любовь — особенное чувство. В принципе, оно похоже на дружбу. По-разному выражается, но также сложно её найти. Я много что люблю. Я люблю свою семью, люблю своих собак. Я очень люблю маленьких детей, они какие-то невероятные. Если вдруг ко мне подходит фанат с маленьким ребёнком, я забираю этого ребёнка себе на ручки и фотографируюсь с ним. Я нечасто говорю, что я кого-то люблю. Даже своей семье. Чтобы я подошла и сказала: «Я тебя люблю» маме, папе, братьям — такого почти не бывает. Я считаю, что любовь показывается поступками. Можно много говорить, можно говорить, что ты любишь всех, можно подходить к каждому и говорить: «Люблю тебя, люблю тебя». Но я думаю, что это всё не так, они просто говорят. Я поняла, что те люди, которые постоянно говорят, что они кого-то любят или всех любят — они как раз не любят.

Любовь должна быть не за что-то, любовь должна быть просто так к человеку. Поэтому, наверное, тут как раз популярность мешает. Потому что почти нет таких людей, которые бы тебя не знали. Хочется, чтобы любили человека, а не фигуристку», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.