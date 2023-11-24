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Трусова ответила на вопрос, влюблена ли она сейчас

Трусова ответила на вопрос, влюблена ли она сейчас
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о любви в своей жизни.

«Когда я почувствовала, что впервые влюбилась? Не в детском саду и не в школе — нигде и никогда у меня не было такого. До 17, почти 18 лет. Моя новая жизнь — это моя любовь была. Насколько я наблюдаю, есть такое у девочек: я хочу встречаться, я хочу любовь. У меня такого никогда не было.

У меня были свои задачи, свои цели, мне всё это было неинтересно. Конечно, для меня это было новое и непонятное. Я как будто просто узнавала новое про себя. Я привыкла слышать: она всё может, сама сделает. А хочется, чтобы тебе открыли дверь, несли за тебя что-то. Влюблена ли я сейчас? Да», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

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