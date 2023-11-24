«Я вижу себя и женой, и мамой, и уже очень давно». Трусова — о желании завести семью

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о желании завести семью.

«Я, конечно, вижу себя и женой, и мамой, и уже очень давно. Я детей хочу с очень юного возраста. У меня два брата, оба младшие — одного я старше на 10 лет. И когда был он, я понимала, что сейчас чуть-чуть и я уже могу сама. Понятно, что у меня был спорт. Я никогда не думала, что пока я занимаюсь спортом… сначала спорт, потом семья — всегда так было.

Конечно, я хочу детей. Всегда считала, что хочу троих, как у нас. Но самое главное, чтобы они были здоровые, красивые и счастливые, остальное уже меньше важно», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.