Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я вижу себя и женой, и мамой, и уже очень давно». Трусова — о желании завести семью

«Я вижу себя и женой, и мамой, и уже очень давно». Трусова — о желании завести семью
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о желании завести семью.

«Я, конечно, вижу себя и женой, и мамой, и уже очень давно. Я детей хочу с очень юного возраста. У меня два брата, оба младшие — одного я старше на 10 лет. И когда был он, я понимала, что сейчас чуть-чуть и я уже могу сама. Понятно, что у меня был спорт. Я никогда не думала, что пока я занимаюсь спортом… сначала спорт, потом семья — всегда так было.

Конечно, я хочу детей. Всегда считала, что хочу троих, как у нас. Но самое главное, чтобы они были здоровые, красивые и счастливые, остальное уже меньше важно», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Материалы по теме
Александра Трусова: хочется, чтобы любили человека, а не фигуристку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android