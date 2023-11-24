Трусова рассказала о пугающих моментах с фанатами
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о пугающих моментах с фанатами.
«Есть люди, которые ездят везде, даже на шоу узнают, где я живу, в каком отеле, в каком номере. Это, конечно, пугает. Бывало, стучались в дверь и убегали. За мной просто шли с холла, шли-шли-шли, не уходили. И вот дошли до моего номера, а потом стучались и убегали, стучались и убегали. И я ничего сделать с этим не могла. Спать под дверью, слава богу, не ложились», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.
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