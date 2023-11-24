Трусова: я вписана в Книгу рекордов Гиннеса, но сказать, что я легенда, не могу

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова заявила, что не может назвать себя легендой фигурного катания.

«Чувствую ли я себя легендарной девочкой в фигурном катании? Наверное, сама я так сказать не могу. Я прекрасно понимаю, что я уже вписана в Книгу рекордов Гиннеса и в историю фигурного катания. Я работала ради этого. Сказать, что я легенда… Первопроходец, скорее, знаю, что сделала что-то первая, и всё», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Напомним, после Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова перешла в группу тренера Светланы Соколовской, но выступила только на двух этапах Гран-при России, которые прошли осенью прошлого года. В новом сезоне Александра не участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Фигуристка активно выступает в различных ледовых шоу.