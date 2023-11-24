Трусова оценила свой прокат произвольной программы на ОИ-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова высказалась о своем прокате произвольной программы на ОИ-2022.

«Я считаю, что сделала, что могла. Также говорила, что аксель я не понимаю до сих пор и тогда я не понимала, почему я упала, потому что всегда я падала из-за того, что я волнуюсь сильно, а на тот момент я не волновалась совершенно.

Тот набор, который я катала в произвольной, он по технической стоимости сильнее набора олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании, олимпийский чемпион тоже ошибся.

Да, я сделала степ-аут, но я просто поставила ногу, не касалась руками, не наклонялась, я так переступила. Я не могу сказать, что кто-то тогда идеально чисто катался, все чуть-чуть наклоняются. Да, бывают идеальные прокаты, не спорю», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.