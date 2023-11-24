Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Эгадзе — 7-й

Японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на шестом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Осаке (Япония). Судьи оценили прокат двукратного призёра Олимпийских игр в 105,51 балла. Вторым стал ещё один представитель Японии Сёма Уно (100,20), а замкнул тройку лучших швейцарец Лукас Бричги (86,42).

Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе занял седьмое место, набрав 81,30 балла.

Произвольные программы мужчины представят завтра, 25 ноября.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Осака, Япония

Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 105,51.

2. Сёма Уно (Япония) — 100,20.

3. Лукас Бричги (Швейцария) — 86,42.

4. Камден Пулкинен (США) — 86,40.

5. Денис Васильев (Латвия) — 82,14.

6. Михаил Селевко (Эстония) — 81,31.

7. Ника Эгадзе (Грузия) — 81,30.

8. Габриэле Франджипани (Италия) — 78,20.

9. Александр Селевко (Эстония) — 75,85.

10. Люк Экономидес (Франция) — 74,24.

11. Уэсли Чиу (Канада) — 72,02.

12. Тацуя Цубои (Япония) — 64,63.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.