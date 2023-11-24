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Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Эгадзе — 7-й

Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Эгадзе — 7-й
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Японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на шестом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Осаке (Япония). Судьи оценили прокат двукратного призёра Олимпийских игр в 105,51 балла. Вторым стал ещё один представитель Японии Сёма Уно (100,20), а замкнул тройку лучших швейцарец Лукас Бричги (86,42).

Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе занял седьмое место, набрав 81,30 балла.

Произвольные программы мужчины представят завтра, 25 ноября.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Осака, Япония
Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 105,51.
2. Сёма Уно (Япония) — 100,20.
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 86,42.
4. Камден Пулкинен (США) — 86,40.
5. Денис Васильев (Латвия) — 82,14.
6. Михаил Селевко (Эстония) — 81,31.
7. Ника Эгадзе (Грузия) — 81,30.
8. Габриэле Франджипани (Италия) — 78,20.
9. Александр Селевко (Эстония) — 75,85.
10. Люк Экономидес (Франция) — 74,24.
11. Уэсли Чиу (Канада) — 72,02.
12. Тацуя Цубои (Япония) — 64,63.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 6, Осака, Япония
Мужчины. Короткая программа
24 ноября 2023, пятница. 13:03 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
105.51
2
Сёма Уно
Япония
100.20
3
Лукас Бричги
Швейцария
86.42

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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Новости. Фигурное катание
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