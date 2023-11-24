Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, как записывали песню «Два крыла» и делали клип к ней.

«Мне нравится петь, я хочу красивый голос. Я пела с педагогом, просто не записывала ничего. А потом ко мне подошёл человек, который до этого предлагал фотосессию. И говорит: «Хочешь песню?» А я: «Что? Ну, можно попробовать». Он сказал, что всё, запишем, выпустим в мой день рождения, а это май, день рождения 23 июня, я уезжаю в отпуск, потом на сборы. Как?!

Не знаю, он написал, сказал, что может всё быстро сделать, что у него есть идея. Я говорю: «Хорошо». Через неделю он прислал мне демку, текст, и мне всё понравилось. Дальше пять дней по два часа я занималась с ним конкретно этой песней.

И когда мы пришли в студию записывать, он говорит: «Я хочу ещё клип». Отлично, а я завтра улетаю. У меня был отпуск, потом один день на то, чтобы поменять один чемодан на другой, и мы вылетали на сборы. И вот в этот день, когда я должна была поменять чемоданы, я ночью записывала клип. Было три часа ночи, мы начали записывать в «Москва-Сити», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.