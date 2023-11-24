«Пропускаю ли я пары в МГУ? Да, конечно». Трусова — об учёбе в двух университетах

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала об обучении в двух вузах.

«Есть ли у меня преподаватель по речи? Нет. В детстве я больше зажималась. Не было такого, что была какая-то проблема с речью. Просто я боялась что-то не так сказать. А про мысли… Да, тогда были более детские, сейчас более взрослые, это нормально. Я училась на интервью. Конечно, мне помогали родители, говорили, где как нужно. Сейчас отчасти МГУ помогает. Колонки, которые я писала…

Пропускаю ли я пары в МГУ? Да, конечно. Думаю, что это понятно, что я не успеваю на все, но у меня индивидуальный график обучения, поэтому все всё понимают. Я стараюсь как могу успевать. Сейчас я вообще в двух университетах — на очке в МГУ и на заочке в РГУФК», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.