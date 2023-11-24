Александра Трусова рассказала, кем себя видит в журналистике

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, что хотела бы заниматься телевизионной журналистикой.

«У нас после этого года будет разделение на модули, мы должны выбрать. Я уже решила. Точно не печатная журналистика. Что-то вести, быть ведущей. То есть телевизионная.

Если бы у меня была передача на телевидении, про что она была бы? Самый банальный ответ — про животных. Просто я даже задумывалась, но пока не пришла к какому-то интересному, новому, необычному решению, проекту и так далее. Поэтому, если придумаю, думаю, все увидят это», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Напомним, после Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова перешла в группу тренера Светланы Соколовской, но выступила только на двух этапах Гран-при России, которые прошли осенью прошлого года. В новом сезоне Александра не участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Фигуристка активно выступает в различных ледовых шоу.