Бронзовый призёр ЮГП в Москве Гордеева: когда увидела баллы, сначала была в шоке

Российская фигуристка Мария Гордеева оценила своё выступление на шестом этапе юниорской серии Гран-при в Москве. Гордеева заняла третье место, набрав 199,90 балла.

«Я безумно счастлива, что всё-таки смогла выдать один из лучших прокатов в этом сезоне. Мне было важно, чтобы я могла показать именно те прокаты, которые показывала на тренировках. В Казани это не получилось, сейчас я была в лучшей форме, я чуть-чуть поднабралась уверенности, у меня была цель номер один — показать чистые прокаты.

Когда увидела баллы, сначала была в шоке, потому что не ожидала такой большой оценки за произвольную. Я проанализировала, что я хорошо откатала, но переживала, что где-то есть недочёты. Когда я увидела баллы, конечно, обрадовалась. Потом девочки забежали в раздевалку, сказали: «Маша, через 10 минут на награждение». Я говорю: «Какое награждение?». Для меня это было неожиданно. Но я готовилась, две недели после Казани провела в очень активном режиме, сделала всё возможное, чтобы сейчас показать этот прокат.

Я стараюсь побыстрее набирать форму. В прошлом году к этому времени я ещё не могла показать идеальный четверной, а сегодня уже хороший получился. Стараюсь идти чуть побыстрее, чем раньше.

Насчёт дальнейших турниров чёткого понимания нет. Но мы обсуждали с тренерами, что декабрь активно проведём на соревнованиях. Нужно побольше сейчас повыступать, набраться уверенности и этого соревновательного чувства», — передаёт слова Гордеевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.