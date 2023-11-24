Олимпийской чемпионке Анне Щербаковой вручили премию «Серебряная лань»

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России Анна Щербакова стала лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «лучший спортсмен» по итогам 2022 года, сообщает официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.

В своей речи спортсменка поблагодарила спортивных журналистов России и представителей олимпийской семьи за работу на благо российского спорта.

«Я очень рада оказаться в числе лауреатов премии «Серебряная лань». Хочу сказать спасибо всем спортивным журналистам страны за их труд. Благодаря им в том числе развивается наш спорт. Хочу также пожелать всем нам как можно больше хороших спортивных мероприятий, новых достижений и интересной борьбы. Чтобы мы с вами продолжали следить за развитием нашего спорта и за новыми рекордами наших спортсменов».

Почётную награду вручил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.