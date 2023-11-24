Победитель ЮГП Лазарев: выступление Федотова меня никак не сбило

Российский фигурист Лев Лазарев, победитель шестого этапа юниорского Гран-при России, высказался о своём выступлении на турнире.

«Это было очень важно, я усердно готовился, катал больше программ, и я рад, что получилось. В этот раз у меня контент был легче, чем в Казани, мы убрали сальхов. Но, как можно заметить, так только лучше.

Я болел, но это было не прямо перед Казанью, а недели за две-три. Я не знаю, что там произошло, просто не получилось. Здесь я довольно спокойно выходил на обе программы, спокойнее, чем обычно.

Подстёгивает ли то, что Маша Гордеева тоже стала призёром этапа? Это, конечно, подстёгивает, в том числе и на тренировке. В прошлом году, когда мы готовились к первенству России, очень много напрыгивали четверные, гонялись друг за другом, кто больше сделает.

Влияла ли поддержка родителей на трибуне? Да, они меня очень сильно поддерживали, они рады, что я хорошо прокатал.

Я увидел баллы Арсения Федотова, но не особо зацикливался на этом, просто выходил и думал, что мне нужно прокатать своё, и тогда я получу хорошие оценки, а там уже как расставят нас судьи.

Давления особого не было, потому что всё-таки первое место было после короткой, и на меня это не сильно давит. Выступление Арсения меня никак не сбило. На этом старте я сделал всё, что хотел», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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