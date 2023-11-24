Лев Лазарев отреагировал на попадание на Кубок Первого канала

Победитель проходившего в Москве шестого этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию Лев Лазарев отреагировал на то, что по итогам соревнований он вошёл в число участников Кубка Первого канала среди юниоров.

В 2023 году эти соревнования будут проведены впервые в истории. Фигуристы выйдут на лёд в Калуге 9 декабря.

«Насколько для меня было важно отобраться на Кубок Первого канала? Не могу сказать, что для меня это было очень важно, это не было какой-то целью. Но, конечно, приятно, что я туда отобрался.

Какие у меня ожидания от этого турнира? Я пока не знаю, в каком это формате будет проводиться, но я думаю, что это будет очень круто», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Львом Лазаревым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 ноября, в 8:00 мск.