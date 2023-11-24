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Победитель ЮГП в Москве Лазарев — об отношениях с Федотовым: нет такого, что мы враги

Победитель ЮГП в Москве Лазарев — об отношениях с Федотовым: нет такого, что мы враги
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Победитель проходившего в Москве шестого этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию Лев Лазарев рассказал о взаимоотношениях со своим главным соперником Арсением Федотовым.

На этапе в Москве Лазарев по сумме двух программ опередил Федотова почти на четыре балла.

«Есть ли между мной и Арсением Федотовым принципиальное противостояние? Конечно, я рад, что победил, но у нас нет какого-то принципиального противостояния, мы хорошо общаемся вне льда, так что у нас нет такого, что мы враги.

Как удаётся сохранять такие дружественные отношения с конкурентами? Говорите, многие так не могут? Когда мы вне льда, мы не соперники, мы там не соревнуемся, поэтому можем спокойно общаться», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Львом Лазаревым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 ноября, в 8:00 мск.

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