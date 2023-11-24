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Фигурист Илья Яблоков снялся с этапа Гран-при России в Москве

Фигурист Илья Яблоков снялся с этапа Гран-при России в Москве
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20-летний Илья Яблоков, тренирующийся под руководством Виктории Буцаевой, не выступит на Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Его фамилия вычеркнута из списка участников турнира. Спортсмен снялся по медицинским показаниям.

Ранее Яблоков выступал на этапе Гран-при России в Красноярске, где занял четвёртое место.

Короткую программу на заключительном этапе Гран-при России в Москве мужчины представят 25 ноября.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва
Мужчины. Список участников

1. Дмитрий Алиев.
2. Андрей Анисимов.
3. Матвей Ветлугин.
4. Артур Даниелян.
5. Владислав Дикиджи.
6. Марк Кондратюк.
7. Александр Мельников.
8. Михаил Полянский.
9. Иван Попов.
10. Даниил Самсонов.
11. Семён Соловьёв.

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