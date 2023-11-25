Софья Муравьёва заявила тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Софья Муравьёва, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», стала единственной фигуристкой, которая заявила тройной аксель в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве. Также в заявке у фигуристки тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

Ранее Муравьёва выиграла этап Гран-при России в Казани, но так и не исполнила свой коронный элемент ультра-си.

Короткие программы на московском этапе женщины представят 25 ноября.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва

Женщины. Список участниц

1. Екатерина Анисимова.

2. Камила Валиева.

3. Ксения Гущина.

4. Софья Мураева.

5. Камилла Нелюбова.

6. Виктория Нестерова.

7. Ангелина Палагина.

8. Мария Парамонова.

9. Ксения Синицына.

10. Дарья Третьякова.

11. Софья Чаплыгина.

12. Вероника Яметова.