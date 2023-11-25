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Лев Лазарев: когда выступал на «Битве школ», все из ЦСКА очень сильно болели за меня

Лев Лазарев: когда выступал на «Битве школ», все из ЦСКА очень сильно болели за меня
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Победитель проходившего в Москве шестого этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию Лев Лазарев выразил своё отношение к командным соревнованиям в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— А как ты вообще относишься к командным соревнованиям в фигурном катании?

— Я думаю, это интересно, но пока что я выступал из командных соревнований только на «Битве школ», и это правда было здорово.

— Как тебе «Битва школ»?

— Там атмосфера несоревновательная, больше какая-то праздничная, и мне очень понравилось там участвовать.

— Отличаются ли командные турниры от обычных соревнований по настрою?

— По настрою, наверное, нет, никак не отличается. А так, когда я выступал на «Битве школ», все из ЦСКА очень сильно болели за меня. Там все очень хорошо друг друга поддерживают.

Полностью интервью с Львом Лазаревым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 25 ноября, в 8:00 мск.

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