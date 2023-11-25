Победитель ЮГП в Москве: отсутствие международных стартов никак на меня не влияет

Лев Лазарев, победитель проходившего в Москве шестого этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию, высказался об отсутствии международных выступлений и о том, как этот фактор влияет на его карьеру.

«Моя мотивация никак не меняется. Я хочу прыгать как можно больше четверных прыжков в программе, но при этом красиво кататься. И отсутствие международных стартов никак на меня не влияет. В конце концов, я ещё там не выступал», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Ранее Лазарев стал победителем шестого этапа юниорской серии Гран-при России, проходившего в Москве. По сумме двух программ спортсмен получил от судей 273,56 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.