Зиглер выиграла этап Гран-при в Осаке, Губанова заняла шестое место

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Американская фигуристка Ава Зиглер выиграла шестой этап международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Осаке (Япония). Она набрала 200,5 балла по сумме двух программ. Второе место заняла американка Линдси Торнгрен (198,73). На третьей строчке расположилась представительница Бельгии Нина Пинзаррон (194,66).

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова заняла шестое место, набрав 184,32 балла. В августе 2021 года спортсменка сменила российское спортивное гражданство на грузинское.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Шестой этап. Осака, Япония

Женщины. Произвольная программа

1. Ава Зиглер (США) — 200,50.

2. Линдси Торнгрен (США) — 198,73.

3. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 194,66.

4. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 188,95.

5. Юна Аоки (Япония) — 184,46.

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 184,32.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.