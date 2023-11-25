Костомаров: первое время жалел, что остался жив

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, как был госпитализирован с пневмонией в январе 2023 года. Спортсмен перенёс несколько ампутаций после госпитализации.

«Развивалось всё очень быстро, мы выступали в Лужниках в первых числах января, потом в области Москвы на улице. Никак не ожидал такого, хоть и немного хворал на Новый год. Глупость была в том, что я обезболивающими притуплял боль и кашель, что способствовало ослаблению иммунитета.

Сейчас понимаю это, а тогда нет. Чувствовал ведь себя прекрасно. 10 января приехал домой с таким кашлем, что кололо бок. Очнулся через неделю с чёрными ногами и руками. Я был под наркозами, еле вытащили из комы. Огромное спасибо врачам, жене, брату и родителям, которые вытащили меня с того света. Моё сердечко без них бы не справилось. И всю боль родные и ближние переживали вместе со мной. Когда увидел ужас с руками и ногами, ужаснулся, был весь в бинтах и трубках. Я же был самым здоровым человеком мира, закалялся, а тут в реанимации просыпаюсь.

Ещё большим шоком стала потеря ступней, горько зарыдал, когда узнал. Первое время жалел, что остался жив. Для чего оставлять такого человека жить? Что он будет делать в жизни? Но постепенно время лечило, мне рассказывали про протезы, но морально состояние было на дне», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».