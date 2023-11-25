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Видео проката произвольной программы Губановой на этапе ГП ISU, где она заняла 6-е место

Видео проката произвольной программы Губановой на этапе ГП ISU, где она заняла 6-е место
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Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, заняла лишь шестое место на шестом этапе серии Гран-при ISU, который прошёл в Осаке (Япония).

За произвольную программу Губанова получила 128,52 балла (четвёртый результат). Губанова откаталась без падений, однако судьи посчитали, что она недокрутила тройной сальхов и двойной тулуп в каскаде. Также она потеряла уровни на вращениях (в частности, на последнем ей поставили только первый).

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео её проката произвольной программы.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Шестой этап. Осака, Япония
Женщины. Произвольная программа

1. Ава Зиглер (США) — 200,50.
2. Линдси Торнгрен (США) — 198,73.
3. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 194,66.
4. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 188,95.
5. Юна Аоки (Япония) — 184,46.
6. Анастасия Губанова (Грузия) — 184,32.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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