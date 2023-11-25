Из произвольной программы Валиевой убрали элемент, засчитанный за падение на ГП в Казани

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Камила Валиева в эфире «Первого канала» ответила на вопрос про слайд — элемент, который судьи этапа Гран-при России в Казани засчитали фигуристке за падение и снизили оценку. По словам Валиевой, элемента больше не будет в произвольной программе.

«Мы его купировали», — сказала фигуристка в интервью.

Напомним, Камила Валиева заняла четвёртое место на этапе Гран-при России в Казани, что стало её худшим результатом на турнирах с 2019 года. По сумме двух программ фигуристка получила 213,59 балла. В произвольной программе Валиева упала с четверного тулупа, исполнила спорный элемент, засчитанный за падение, также ей полностью не засчитали одну секвенцию.

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