Ветлугин захватил лидерство на этапе Гран-при России в Москве, Кондратюк не попал в топ-3

В Москве фигуристы представили свои короткие программы в рамках заключительного, шестого этапа серии Гран-при России – 2023/2024. Лучший результат среди участников продемонстрировал бронзовый призёр финала Кубка России – 2022 Матвей Ветлугин. Судьи оценили его выступление в 99,02 балла, в его рамках он прыгнул тройной аксель, четверной тулуп, тройной лутц – тройной риттбергер. На промежуточное второе место встал Даниил Самсонов, тройку призёров замыкает Владислав Дикиджи.

Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк после КП идёт четвёртым. Он исполнил четверной лутц, тройной аксель, четверной сальхов – двойной тулуп.

Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап, Москва. Короткая программа. Мужчины

1. Матвей Ветлугин — 99,02 балла.

2. Даниил Самсонов — 95,34.

3. Владислав Дикиджи — 94,48.

4. Марк Кондратюк – 94,21.

5. Семён Соловьёв – 87,75.

6. Иван Попов – 83,29.

7. Александр Мельников – 80,76.

8. Дмитрий Алиев – 75,69.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.