Дикиджи — о короткой программе на ГП в Москве: после проката кашель было не остановить

Владислав Дикиджи пожаловался на потерю формы после болезни по завершении короткой программы этапа Гран-при России в Москве, где спортсмен занял третье место.

«Я после болезни не успел толком восстановиться, немножко потерял форму. Катать стало тяжелее, не в плане прыжков, а дышать тяжело. Даже сейчас совсем невозможно. Но я доволен, я поборолся, всем, что я сделал, тем доволен. Что завтра буду делать? Доживать, жить, бороться (улыбается). Стараться, нечего мне делать. Моя задача – просто отобраться на чемпионат России, я именно с этой целью сюда приехал. Больше я пока что не планирую.

До конца не выздоровел, кашель. После проката не остановить было, я вышел и кашляю-кашляю», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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