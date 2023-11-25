«Был шокирован баллами». Самсонов высказался о промежуточном 2-м месте на этапе ГП России

Российский фигурист Даниил Самсонов прокомментировал промежуточное второе место на заключительном этапе серии Гран-при России.

«Ещё только первый день закончился, впереди ещё завтрашний. Самое сложное — произвольная программа. По итогам короткой первая четвёрка очень близко, всё решит чистое катание. Настраиваемся завтра на чистоту, как и сегодня. Не ожидал таких баллов, но понимал, что за 90 я могу идти при хорошем прокате, когда все элементы на плюс. Но когда увидел 95, очень удивился и был шокирован. Наверное, для такого проката это нормальные баллы. Марка Кондратюка чуть вращение подвело. Все примерно по одной технике уложились, но Матвей получше катается, чем я, выше компоненты.

Смотрел ли, как катаются соперники? Да. Особенно здесь — у меня и брат, и сестра на трибунах, и друзья. Я ко всем выбежал сначала, потом уже сел с Дашей Усачёвой, мы смотрели последнюю разминку, и теперь я пришёл сюда.

Тренеры сказали, что я молодец, собрался. Потому что, мягко говоря, тренировки за пару дней до соревнований вообще не шли, катал без четверного и тройного акселя вообще. Волнение было, но я поспал и как-то отключился от всего, выходил и катался, прыгал, пытался подарить людям эмоции. Вот такое состояние.

Почему исполнил сальхов? Как я говорил на прошлом этапе, приедем — посмотрим, что будет с коленом. Я приехал, и мне было хреновенько. Приехал после выходного и стал стабильно выезжать сальхов. Не было такого, что я не мог терпеть, — терпимая боль есть, но сальхов я в три раза лучше чувствую, чем лутц. Вообще сначала предложил тренерам попробовать накатывать короткую программу двумя четверными, но они сказали, что это риск — если с одним хорошо делать, на плюс, будешь конкурировать за высокие места. Тактика сработала. Но лутц тренируем, к чемпионату России постараюсь короткую с двумя четверными катать. Потому что там все 18 человек будут сильными», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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